La sconfitta è alle spalle e tutto sommato la Coppa Italia offre l'occasione per riprendere confidenza con la vittoria. Domani ad Alessandria, per la seconda fase del torneo, la Torres è ospite della Juventus Next Gen.

In campionato la squadra sassarese ha fatto il colpaccio con rete al 74' di Liviero, il grande assente da cinque giornate. E probabilmente resterà fuori anche domani. Può giocare invece l'attaccante Scotto, squalificato solo per il campionato. Potrebbe prendere il posto di Fischnaller che così avrà modo di rifiatare.

Non sarà il solo cambio rispetto all'undici visto contro l'Entella, anche perché domenica la Torres sarà di nuovo in campo per affrontare l'Ancona. In preallarme il difensore Fabriani, il centrocampista Cester e le punte Sanat e Menabò.

La Juventus è squadra altalenante nel rendimento, come comprensibile per un roster Under 23. Dopo avere battuto l'Olbia per 3-1 ha perso a Pontedera.

