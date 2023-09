L'imbattuta capolista Torres cerca la sesta vittoria domani al Moccagatta di Alessandria contro la Juventus Next Gen, la formazione Under 23 bianconera creata per far fare esperienza professionistica ai giovani talenti.

La giovane squadra guidata da Brambilla, ex giocatore di Cagliari e Torino, non conosce mezze misure finora: due vittorie (Recanatese e Ancona) e tre sconfitte (Oescara, Rimini e Spal). Formazione pericolosa in attacco (8 reti finora) ma un po' fragile in difesa, visto che ha incassato 9 gol, comunque pericolosa perché piena di ottime individualità.

La gara contro la Juventus riporta alla mente le storiche amichevoli giocate in quello che allora si chiamava Acquedotto: quella del giugno 1947, quando la formazione di Boniperti e Vycpaleck si impose per 3-1, e quella del gennaio 1972 quando non ci fu partita, 7-0 per i bianconeri che allora schieravano giocatori del calibro di Cuccureddu, Savoldi, Anastasi, Causio, Novellini, Capello e Bettega.

Quella di domani sarà anche la Juventus Under 23, ma batterla avrebbe il sapore del risultato storico e di un primato mai visto nella società rossoblù.

