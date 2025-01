È la squadra che più ha messo in difficoltà la Torres: al “Vanni Sanna” il Milan Futuro ha ottenuto un meritato pareggio nel girone d’andata di Serie C e poi ha vinto eliminando la formazione sassarese dalla Coppa Italia. Ecco perché nel preparare la partita di domenica a Solbiate Arno (calcio d'inizio alle 12.30) non bisogna considerare la classifica che vede i giovani rossoneri in zona playout.

Il tecnico Alfonso Greco sottolinea: «Il Milan va affrontato con la giusta determinazione e concentrazione perché ha tanti ragazzi di prospettiva con fisicità e talento. Col Pescara la gara dal punto di vista mentale si prepara quasi da sola, ma queste sono le partite più complicate».

Un pensiero l'allenatore rossoblù lo ha riservato anche al mercato, dove la Torres cerca un attaccante per rimpiazzare Scotto che starà fuori due mesi: «Mi fido ciecamente del ds Colombino, ci aggiorniamo quotidianamente. Se c'è la possibilità di migliorare la squadra lo faremo. Ci dispiace per Gigi Scotto che è un ragazzo che ci dà tanto in campo e fuori».

