Con il settimo harakiri stagionale nel finale di partita la squadra sassarese ha rifiutato la serenità per continuare a dibattersi nell'ansia. Col 2-2 di Siena il distacco dalla zona playout resta a +4 e il tecnico Stefano Sottili ha ammesso: «Paghiamo i soliti errori, adesso non ci sono più margini per sbagliare».

Il pareggio regalato al Siena con la papera del portiere Salvato induce alla riflessione su una difesa che anche in occasione del primo gol aveva lasciato da solo Di Santo. A dirla tutta, la squadra sassarese era stata anche fortunata dal momento che i toscani hanno colpito due legni e Masala ha respinto quasi sulla linea un pallone destinato a entrare.

Decisamente iellata invece sul fronte assenze. Gli infortuni del terzino destro Lombardo e della punta Ruocco occorsi nella prima mezzora non sono recuperabili in tempo per la gara di domenica contro l'Alessandria, partita da non sbagliare per non finire nei guai. La sorte c'entra invece poco sull'espulsione di Liviero nel finale: un giocatore della sua esperienza poteva controllarsi. Ed è un'altra assenza che va a togliere alternative per il match di domenica al “Vanni Sanna”, tenuto conto pure dei problemi fisici di Lisai, Campagna, Scotto e Teyou.

