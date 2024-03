Cinque vittorie consecutive non hanno saziato la fame della vice capolista Torrres. Domani al "Vanni Sanna" (inizio alle 14) i rossoblù cercano un successo che sa anche di rivalsa sportiva: la Virtus Entella ha vinto tutti e tre i confronti giocati dopo il ritorno in Terza Serie della squadra sassarese, che non ha ancora fatto un gol contro la "bestia nera".

Il sesto successo varrebbe come ipoteca del secondo posto, perché consentirebbe di conservare almeno il +9 sulla Carrarese, attesa da una trasferta insidiosa a Pescara, con solo sette giornate da disputare.

Nella Torres c'è il recupero di Mastinu e Diakite: il primo ha saltato la trasferta di Ferrara contro la Spal, mentre l'attaccante ivoriano ha lasciato il campo dolorante. Rientra dalla squalifica anche il difensore Dametto, mentre resta in infermeria Fabriani. Il tecnico Greco ha comunque ampia scelta sia per la difesa, sia per l'attacco.

