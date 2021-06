Un punto fra la Torres e la meritatissima serie B. Sul campo di Usini la squadra allenata da Tore Arca ha conquistato la vittoria consecutiva numero 17, superando il Roma Decimoquarto per 5-1. L'altra capolista Bologna è crollata a Pistoia perdendo 5-1. Le rossoblù hanno quindi 3 punti di vantaggio su Bologna e Arezzo. L'ultimo turno si giocherà a Spoleto e basta un pareggio per festeggiare la promozione.

La cronaca.

Pressing alto della Torres che al 3' riconquista palla su una rimessa laterale ospite vicino alla bandierina e Jelena Marenic riceve in area, stoppa e realizza l'1-0.

Al 26' Marenic va via a sinistra, crossa rasoterra, la palla attraversa lo specchio e sulla destra sbuca la greca Kapareli per il raddoppio. Intorno alla mezzora Bassano riceve al limite dell'area, si aggiusta la palla e piazza la palla del 3-0.

Prima del riposo su punizione la squadra romana accorcia su punizione di Santacroce.

In apertura di secondo tempo la formazione sassarese spreca almeno due occasioni per ristabilire la tripla distanza. Ci riesce Giusy Bassano al 73' quando riceve in area a sinistra, stoppa e incrocia la palla del 4-1. Poco dopo la conclusione di Marenic viene respinta dal palo.

Bellissimo il 5-1: Peddio calibra un lancio di 40 metri per la portoghese Gomes che sull'uscita del portiere la scavalca con un pallonetto.

