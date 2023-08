Sarebbe dovuta essere la domenica del derby con l'Olbia per la Coppa Italia, ma la stagione è slittata di due settimane. La Torres però non resta ferma e il 20 agosto affronterà la Costa Orientale Sarda alle 18 sul campo "Basilio Canu" di Sennori.

La settima amichevole del pre-campionato contro la formazione del Sarrabus-Ogliastra che milita in serie D servirà al tecnico Greco per rodare ulteriormente la formazione e vedere all'opera gli ultimi due acquisti: il difensore Giacomo Siniega, preso in prestito dall'Empoli, e il centrocampista Stefano Cester, arrivato in prestito dal Vicenza.

Nel frattempo il club rossoblù resta attivo sul mercato e stringe i tempi per riportare a Sassari il centrocampista del Gambia Kalifa Kujabi, classe 2000, uno dei protagonisti del campionato di serie D 2021/22 che è servito a riportare la Torres tra i professionisti. Kujabi è passato poi al Frosinone, ma problemi burocratici lo hanno tenuto fermo sette mesi prima che potesse esordire in serie B. Il giocatore ha sempre dichiarato che qualora non trovasse ingaggio in campionati superiori, se serie C deve essere, sarà con la squadra sassarese.

© Riproduzione riservata