La classidra del calendario sta per esaurirsi, mancano solo otto giornate, e il margine di errore è praticamente a zero per la Torres che ha solo due lunghezze di vantaggio sui playout. Domani sera alle 14.30 sul campo dell'Aquila Montevarchi solo la vittoria è il risultato che può impedire alla squadra sassarese di finire con l'acqua alla gola.

Il tecnico Stefano Sottili non fa giri di parole: “La situazione della classifica la conosciamo, i punti diventano sempre più importanti man mano che le partite rimaste diminuiscono”.

Rispetto all'andata, quando la Torres si impose per 2-1, con reti di Scappini e Masala, la formazione toscana ha cambiato allenatore: al posto di Malotti è arrivato Banchini. Non che la situazione sia migliorata, visto l'Aquila Montevarchi non vince da dieci turni e infatti si trova all'ultimo posto.

La formazione rossoblù è senza gli infortunati ferrante, Sanat, Lombardo e Diakite e senza i tre squalificati Masala, Urso e Liviero. C'è invece qualche possibilità che possa rientrare Scappini.

