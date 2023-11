Vietato guardare la classifica della Virtus Entella, perché dopo la disastrosa partenza ha vinto tre gare di fila prima di perdere col Perugia. Gara ricca di insidie per la Torres quella di domani pomeriggio a Chiavari.

La squadra ligure è pericolosa in attacco perché non ha uno o due goleador ma tanti giocatori, centrocampisti e difensori compresi, come Bonini che ha due centri all'attivo. Allo stesso tempo sembra non avere ancora registrato la fase difensiva, perché solo in due gare non ha incassato gol.

Nella Torres l'assenza per squalifica del capitano Scotto (tre turni) verrà coperta da Diakite, che si è ripresentato dopo l'infortunio di un mese con il gol che è valso il pareggio contro la Spal. A centrocampo dovrebbe rientrare a tempo pieno Giorico, mentre è da capire se Liviero recupera e quindi andrà a sinistra, oppure se partirà dalla panchina. In difesa ancora assente Idda, potrebbe giocare da subito Siniega al posto di Fabriani.

