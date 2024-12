La fiducia della società ha garantito alla Torres di potersi concentrare esclusivamente sulla gara di Carpi. Domani sera la squadra sassarese deve interrompere la serie nera di 4 sconfitte consecutive, tre di campionato e una di Coppa Italia.

Il tecnico Alfonso Greco spiega: «Sta a noi uscire da questa situazione. Dobbiamo essere più cinici in attacco e più attenti su alcune situazioni in difesa, come i calci piazzati, ma anche utilizzare ogni tanto i falli tattici per impedire che si sviluppino azioni pericolose avversarie”.

In altre parole, è una Torres che deve curare quei dettagli che fanno la differenza, perché possesso palla e numero di cross o di calci d'angolo non bastano se non producono poi gol.

Assente per squalifica il difensore Dametto, dovrebbe tornare titolare Mercadante. Mentre per sostituire l'altro squalificato, Mastinu, in pole position c'è Brentan.

