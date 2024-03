Il voto sui quotidiani nazionali oscilla tra il 7 e l’8. E anche la stampa internazionale lo celebra.

Certo, era solo un’amichevole, ma nella partita vinta ieri contro l’Ecuador Nicolò Barella è stato in assoluto il miglior in campo, oltre che il capitano. E non solo per il bellissimo cucchiaio del 2-0, con cui ha raggiunto Francesco Totti a 9 gol in nazionale.

Il gol è solo la ciliegina sulla torta di una prestazione da incorniciare, nel corso della quale il centrocampista sardo è entrato nelle principali azioni degli azzurri e ha annullato Moises Caicedo, centrocampista ecuadoriano per cui il Chelsea ha speso 116 milioni di euro nello scorso mercato estivo, acquistandolo dal Brighton di De Zerbi.

Le sue dichiarazioni nel post partita: «Mi ero tenuto un po' di energie per lo sprint finale. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' troppo per quelle che sono le nostre qualità, ma la sofferenza mi ha aiutato per regalarmi quella gioia».

Ancora: «A prescindere dal modulo è un nuovo inizio, stiamo prendendo le misure e stiamo migliorando. Stiamo creando un bel gruppo con ragazzi che si vogliono aiutare l’un l’altro, questa è la cosa più bella, senza quello non ci sarebbe nulla».

(Unioneonline)

