Indosserà la maglia numero 44 e ritroverà il suo amico Daniele De Rossi, con cui ha giocato ai tempi della Roma. La Spal comunica di aver tesserato il centrocampista Radja Nainggolan con un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico per la stagione sportiva 2023/2024 all’avverarsi di determinate condizioni.

Come informa il sito della Spal, Nainggolan, 34 anni, ha mosso i primi passi calcistici nel settore giovanile del K. Beerschot A.C., per poi entrare a far parte del vivaio del Piacenza Calcio nel 2005, esordendo tra i professionisti nel campionato di Serie B 2005/2006 all’età di diciotto anni. Dopo 71 presenze e 4 reti in Serie B con la maglia biancorossa, nel gennaio 2010 passa al Cagliari debuttando subito nella massima serie nella sfida tra i rossoblù e l’Inter a San Siro. Tra le fila della formazione sarda colleziona 137 presenze e 7 reti tra Serie A e Coppa Italia, prima di trasferirsi alla Roma nel gennaio 2014.

Con la maglia giallorossa è subito protagonista e nella stagione 2014/2015, oltre ad essere uno dei punti di riferimento della squadra in Serie A, dove realizza 5 reti, esordisce sia in Champions League che in Europa League. Nel 2016/2017 disputa la sua migliore stagione in giallorosso con 14 gol nelle 53 presenze raggiunte tra competizioni nazionali ed europee.

Nell’estate del 2018, dopo 203 presenze e 33 reti, chiude la sua esperienza con l’A.S. Roma e si trasferisce all’Inter. In nerazzurro segna 7 reti, tra cui il gol vittoria all’ultima giornata di campionato contro l’Empoli, decisivo per la qualificazione dei nerazzurri alla successiva edizione della Champions League.

L’anno seguente fa ritorno al Cagliari, contribuendo alla conquista di due salvezze consecutive con un bottino complessivo di 48 presenze e 7 gol. All’inizio della stagione 2021/2022 passa al Royal Antwerp F.C., squadra partecipante alla Jupiler Pro League, massimo campionato nazionale belga, tra le cui fila colleziona 55 apparizioni e 6 reti tra campionato ed Europa League.

Sempre convocato nelle varie selezioni giovanili del Belgio, Nainggolan ha esordito con la Nazionale maggiore nel maggio del 2009. Con la rappresentativa del proprio paese è stato capace di raggiungere i quarti di finale dei Campionati Europei del 2016, disputando in totale 30 partite e mettendo a segno 6 reti.

(Unioneonline/lopi)

