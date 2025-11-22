La serie A torna in campo: è la giornata del derby di MilanoLe partite della dodicesima giornata di campionato con risultati, marcatori e classifica
Dodicesima giornata per il campionato di Serie A 2025-2026. Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati, marcatori e classifica.
Sabato 22 novembre
ore 15: Cagliari-Genoa
ore 15: Udinese-Bologna
ore 18: Fiorentina-Juventus
ore 20,45: Atalanta-Napoli
Domenica 23 novembre
ore 12,30: Verona-Parma
ore 15: Cremonese-Roma
ore 18: Lazio-Lecce
ore 20,45: Inter-Milan
Lunedì 24 novembre
ore 18,30: Torino-Como
ore 20,45: Sassuolo-Pisa
**
Classifica
Inter 24
Roma 24
Napoli 22
Milan 22
Bologna 21
Juventus 19
Como 18
Sassuolo 16
Lazio 15
Udinese 15
Torino 14
Cremonese 14
Atalanta 13
Cagliari 10
Lecce 10
Pisa 9
Parma 8
Genoa 7
Verona 6
Fiorentina 5