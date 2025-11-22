Dodicesima giornata per il campionato di Serie A 2025-2026. Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati, marcatori e classifica.

Sabato 22 novembre 

ore 15: Cagliari-Genoa

ore 15: Udinese-Bologna 

ore 18: Fiorentina-Juventus

ore 20,45: Atalanta-Napoli

Domenica 23 novembre 

ore 12,30: Verona-Parma 

ore 15: Cremonese-Roma

ore 18: Lazio-Lecce

ore 20,45: Inter-Milan

Lunedì 24 novembre

ore 18,30: Torino-Como

ore 20,45: Sassuolo-Pisa

**

Classifica

Inter 24

Roma 24

Napoli 22

Milan 22

Bologna 21

Juventus 19

Como 18

Sassuolo 16

Lazio 15

Udinese 15

Torino 14

Cremonese 14

Atalanta 13

Cagliari 10

Lecce 10

Pisa 9

Parma 8

Genoa 7

Verona 6

Fiorentina 5

