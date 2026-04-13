L’assemblea della Lega Calcio Serie A dà il via libera al nome di Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della Figc, in vista delle elezioni in programma il prossimo 22 giugno. Anche il Cagliari è fra i club che hanno appoggiato l’ex numero uno del Coni, che – nella riunione iniziata in mattinata in via Rosellini a Milano – ha ottenuto 18 preferenze su 20: Lazio e Verona le uniche società che non si sono espresse a suo favore.

Malagò diventa così uno dei candidati “forti” per succedere a Gabriele Gravina, che ha rassegnato le dimissioni a seguito della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, la terza consecutiva e la seconda con lui alla guida della Figc. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 13 maggio.

La Lega Calcio Serie A, nell’assemblea elettiva della Figc, ha un peso del 18%. La Lega B vale il 6%, la Lega Pro il 12%. Il peso dell’Aic, l’Associazione Italiana Calciatori, è del 20% mentre l’Aiac (gli allenatori) il 10%. Il più alto ce l’ha la Lega Nazionale Dilettanti, col 34%, e potrebbe candidare il suo presidente Giancarlo Abete, già visto alla guida della Figc dal 2007 al 2014. Malagò, negli ultimi mesi, ha seguito i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina da presidente della Fondazione, ruolo ricoperto da dicembre 2019.

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