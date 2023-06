Mezzo mondo per il loro amore. E per gli stessi colori: neroazzurri. Quelli dell'Inter. Che tiferanno stasera ad Istanbul, nell'attesissima finale di Champions contro il Manchester City. Sandra Fancello è una bella ragazza bionda di Porto Torres.

Vive da tempo a Milano, organizza viaggi ed eventi in tutto il mondo. Andrea Benna è invece di Milano, consulente finanziario. Solo lunedì si trovava per lavoro in Giappone. Ma c'è la finale. «Parto da Tokyo lunedì per Dubai - racconta - scalo di 10 ore. Quindi per Milano Malpensa. Giusto il tempo per ritirare la maglia del triplete firmata dai miei eroi del 2010. I biglietti li abbiamo. Posti per volo diretto non ce ne sono più. Allora martedì sera con Sandra voliamo per Sofia. Dalla Bulgaria 8 ore di pullman e da questa mattina siamo a Istanbul. Stanchi ma felici. E soprattutto insieme a Sandra per la nostra Inter».

Lei è un fiume in piena: «Ho procurato all'ultimo momento i biglietti, poi abbiamo fatto la missione impossibile - racconta -. Ora siamo nella fans zone Inter. È una giornata meravigliosa. Lo so , siamo sfavoriti. Ma essere qua è bellissimo. Sulla partita non voglio dire nulla, ma se quella benedetta Coppa con le orecchie tornasse a Milano lo ricorderò per tutta la vita».

