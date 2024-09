Finisce dopo quattro giornate il percorso di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma.

Questa mattina, a sorpresa, la società ha diffuso un secco comunicato: «L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra». «La decisione del Club – prosegue la nota – è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio». Quindi il ringraziamento «a Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione».

Tra i favoriti per la successione ci sarebbe Maurizio Sarri.

De Rossi era stato ingaggiato dalla società giallorossa lo scorso 16 gennaio, dopo l'esonero di Josè Mourinho, con un contratto di sei mesi, fino a giugno 2024. Il club di Dan e Ryan Friedkin aveva poi deciso di confermare il tecnico ben prima della scadenza dell'accordo, il 18 aprile e alla vigilia dei quarti di finale di Europa League contro il Milan.

La decisione di puntare sull'ex bandiera e capitano giallorosso era stata presentata allora come un "progetto a lungo termine”.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata