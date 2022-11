Un’altra protesta nel corso di questo controverso mondiale di calcio maschile in Qatar, questa volta all’apertura del match Germania contro Giappone.

La Nazionale tedesca si è messa in posa nella tradizionale foto di squadra con la mano sulla bocca, come a dire: “Ci hanno messo a tacere”. Il riferimento è alla decisione della Fifa di vietare la fascia col cuore arcobaleno con la scritta “One love” che alcuni capitani avrebbero voluto indossare a favore dei diritti Lgbtq.

«Volevamo usare la fascia del nostro capitano per prendere posizione sui valori che abbiamo nella nazionale tedesca: diversità e rispetto reciproco - si legge in un tweet della nazionale tedesca - Insieme ad altre nazioni, volevamo che la nostra voce fosse ascoltata. Non si trattava di fare una dichiarazione politica: i diritti umani non sono negoziabili. Dovrebbe essere scontato, ma non è ancora così. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Negarci la fascia è come zittire una voce».

Già la Federcalcio tedesca (Dfb) aveva fatto sapere che non sarebbe finita col divieto della Fifa: «Ci hanno impedito di usare un simbolo che riguarda la diversità e i diritti umani - le parole di Steffen Simon, responsabile media della Federazione - Hanno combinato questo con massicce minacce di sanzioni sportive senza specificarle e a questo punto verificheremo se questa azione intrapresa dalla Fifa sia legale».

Anche il portavoce del governo tedesco si è schierato con Neuer e compagni: «La nazionale rappresenta il nostro Paese e la nostra diversità e come governo riteniamo che lo sport possa autonomamente scegliere i propri strumenti per promuovere valori come la diversità e la tolleranza».

