La Norvegia passa 2-1 con la Costa d’Avorio: ora c’è il BrasileLa Nazionale di Haaland agli ottavi
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Costa d'Avorio-Norvegia 1-2 (0-1) in una partita dei sedicesimi di finale del mondiale, giocata ad Arlington (Dallas).
Costa d'Avorio (4-3-3): Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan (48' st Toure); Kessie, Sangare, Oulai (15' st Diallo); Y. Diomandé (48' st Guessand), Bonny (15' st Wahi), Pepe (42' st Diakite) (Kone, Lafont, O. Diomande, Singo, Operi, Ndicka, Seri, Fofana, Guiagon, Adingra). Ct: Fae.
Norvegia (4-3-3): Nyland; Pedersen (38' st Aursnes), Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth (26' st Bobb), Haaland, Nusa (26' st Schjelderup)(Tangvik, Selvik, Ostigard, Bjorkan, Langas, Falchener, Thorsby, Thorstvedt, Aasgaard, Hauge, Strand Larsen, Ryerson). Ct: Solbakken. Arbitro: Valenzuela (Ven).
Reti: nel pt Nusa (N) al 39', nel st Diallo (C) al 29', Haaland (N) al 41'. Angoli: 14 a 3 per la Costa d'Avorio. Recupero: 4' e 7'.
Ammoniti: Nusa per gioco falloso.