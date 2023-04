Il Valencia ha vinto il prestigioso torneo di calcio internazionale under 14 "Talent Trophy" (giunto alla seconda edizione), che si è svolto a La Maddalena e Palau da sabato 7 a lunedì 10 aprile. Gli spagnoli si sono imposti in finale (ieri ore 17 e 30 al Salvatore Zichina di La Maddalena) sul forte Empoli ai rigori (6-4), dopo che la partita (bellissima) si era conclusa ai tempi supplementari 3-3. Il Valencia in semifinale aveva sconfitto ai rigori l'Inter, dopo che la gara si era conclusa 1-1.

Mentre sempre dopo i penalty l'Empoli aveva eliminato il Benfica (la gara si era conclusa 0-0). Al torneo hanno partecipato 32 squadre, anche di grande prestigio internazionale, come l'Ajax, il Liverpool, il Bayern di Monaco e il Leeds. Tra le italiane la Roma e il Cagliari. Addirittura una squadra australiana: l'Academy Perth. Hanno partecipato anche squadre dilettanti, tra le quali le sarde Ilvamaddalena (padrona di casa), Pirri, Sant'Elena e laTurritana di Porto Torres, che hanno avuto quindi l'onore di confrontarsi con altre realtà importantissime. Tre i campi di gioco: il Salvatore Zichina e Pietro Secci di La Maddalena, il Manlio Scopigno di Palau.

Il livello di gioco è stato altissimo, ottima la partecipazione di pubblico. In un clima sereno e di grande sportività. Specie a La Maddalena hotel pieni: almeno un migliaio di persone tra squadre, genitori e tifosi al seguito. Un torneo quindi riuscitissimo, tra bellezze naturali inoltre incomparabili. Tanto è vero che gli organizzatori hanno deciso di confermare come sedi La Maddalena e Palau anche per la prossima edizione, che oramai è diventata un appuntamento fisso nel panorama giovanile calcistico europeo. Dopo la finale del torneo è stata una grande festa, un inno allo sport sano. Con le squadre schierate a centrocampo. Ovviamente grande tripudio tra i valenciani, ma anche i volti degli avversari e dei giocatori delle altre formazioni erano decisamente soddisfatti. Come miglior giocatore è stato scelto l'esterno sinistro dell'Empoli Jacopo Landi (classe 2009).

La coppa di capocannoniere è andata all'attaccante del Valencia Marc Martinez (8 reti), un altro grande talento che si è messo in luce nella manifestazione. Ma sarà molto probabile che diversi di questi giovani calciatori ammirati nel torneo sardo esordiranno tra qualche anno nei rispettivi massimi campionati. E stavolta nei professionisti.



© Riproduzione riservata