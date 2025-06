Marco Baroni non è più il tecnico della Lazio. Adesso c'è anche l'ufficialità della società biancoceleste che, attraverso un comunicato, ha voluto ringraziare lo stesso Baroni per «la professionalità e l'impegno dimostrati alla guida della prima squadra», augurando al tecnico «le migliori fortune professionali».

Baroni era arrivato alla Lazio un anno fa, paga un finale di stagione negativo con la squadra che – con un punto nelle ultime due partite e appena una vittoria in casa nel 2025 – non è riuscita a qualificarsi per le coppe europee.

Al posto di Baroni è pronto un ritorno: quello di Maurizio Sarri, già in panchina alla Lazio da giugno 2021 a marzo 2024. Per lui manca soltanto l’ufficialità.

(Unioneonline)

