«La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile». È quanto si legge in una nota della società bianconera.

«L'esonero - prosegue il club - fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta».

«Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime tre stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri», conclude la società bianconera nel comunicato.

Quanto ai «comportamenti non compatibili» il club farebbe riferimento alla furia del tecnico toscano dopo una punizione concessa all'Atalanta nel finale del match di Coppa Italia, con tanto di cartellino rosso dell’arbitro Maresca, cui è seguita un’ulteriore esplosione di rabbia dell’allenatore, che si è strappato via la giacca continuando a protestare in maniera plateale.

Lo sfogo contro l'arbitro Maresca è costato ad Allegri due giornate di squalifica e un'ammenda, ma ci sono altri episodi ad aver irritato i piani alti della Juve. In primis, il gesto del tecnico nei confronti di Cristiano Giuntoli: quel “Vai via!» rivolto al direttore sportivo durante i festeggiamenti in campo, che è stato sorpreso dalle telecamere e che ha fatto il giro dei social, arrivando praticamente in ogni parte del mondo.

