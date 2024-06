«Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di avere di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell'attuale stagione sportiva». È quanto recita il comunicato ufficiale diramato dal club dopo il licenziamento per giusta causa di due giorni fa, la lettera aveva raggiunto il tecnico livornese mentre si trovava a Londra, dov'era andato a seguire la finale di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

L’esonero dalla panchina bianconera era stato motivato da «taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia, che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta». Poi si erano rincorse voci di un possibile ricorso di Allegri contro il licenziamento, a un anno dalla scadenza naturale del contratto. Sono passate intanto due settimane dall'episodio che il 17 maggio ha sancito l'inizio della rottura tra club e tecnico, quello della finale di Coppa Italia, al 94' di Atalanta-Juventus, vinta con una rete di vantaggio, in cui il tecnico era stato espulso dopo essersi strappato via giacca e cravatta. Aveva protestato urlando all'indirizzo del designatore degli arbitri per una punizione concessa agli avversari. Un comportamento che gli era costato anche due giornate di squalifica.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata