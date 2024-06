La storia tra la Juventus e Massimiliano Allegri, dopo 5 scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe, rischia di finire in Tribunale.

L’ormai ex allenatore bianconero, è stato licenziato per giusta causa. Allegri ha ricevuto la lettera di licenziamento dopo che il 17 maggio era stato esonerato per «taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta».

Una sfuriata in diretta tv contro tutti: arbitro, designatore, società.

Allegri ha ricevuto la notifica del licenziamento mentre si trova a Londra per seguire la finale di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund. La Juve quindi tronca il contratto del tecnico livornese un anno prima della scadenza, il licenziamento per giusta causa consente al club di non pagare il residuo, molto oneroso, anno di contratto. Ora bisogna vedere se il tecnico proverà a ricorrere al tribunale del lavoro o deciderà di intraprendere un nuovo incarico su un’altra panchina, senza voler discutere la vicenda.

