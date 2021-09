La Juventus ha chiuso l'esercizio 2020/2021 con una perdita consolidata di 209,9 milioni di euro, rispetto agli 89,7 milioni dell'esercizio precedente, per effetto di minori ricavi pari a 92,7 milioni, correlati sia agli effetti direttamente imputabili alla pandemia sia a minori proventi da gestione diritti da calciatori.

Il Consiglio di amministrazione della società bianconera, riunitosi oggi sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha "approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 30 giugno, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti, convocata per il 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso l'Allianz Stadium".

Nel complesso, il fatturato è calato del 16,2% (da 573,4 a 480,7 milioni), in incremento i costi operativi di 35,2 milioni, il patrimonio netto del Gruppo è di 28,4 milioni, mentre l'indebitamento finanziario netto ammonta a 389,2 milioni di euro.

