«Bisogna sanare il problema dei violenti, che non sono tifosi, c'è una frangia delinquenziale che va eliminata con decreto legge immediato. Mi incontrerò con il ministro dell'Interno Piantedosi per un confronto: se non risolviamo il problema al calcio possiamo dire addio». Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto durante l'evento “Merger & Acquisition Summit 2023” organizzato dal Sole 24 Ore.

Una vera e propria crociata quella del patron della squadra partenopea contro il tifo ultras più estremo, rinfocolatasi dopo la durissima contestazione messa in atto da parte della tifoseria azzurra nel corso dell’ultima sfida contro il Milan al Maradona.

Il presidente del Napoli indica anche quale può essere la soluzione per mettere un freno al tifo violento: «È una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher e la si mette mutuandola in Italia avremo sempre questi problemi», ha detto in questi giorni.

Il riferimento è al giro di vite imposto a partire dagli anni Ottanta, quando la Lady di Ferro era premier nel Regno Unito, dopo i morti dell’Heysel e altre tragedie connesse alle partite di calcio.

Una serie di provvedimenti all’insegna di divieti e intransigenza finalizzati a reprimere e prevenire episodi di violenza.

(Unioneonline/l.f.)

