Una circolare notturna che da ieri affianca, potenziandoli, gli altri collegamenti verso il litorale cagliaritano, il potenziamento della linea Poetto Express e la possibilità del pagamento digitale. Sono le novità annunciate dal sindaco Massimo Zedda e dal presidente del Ctm Fabrizio Rodin nell’ambito del progetto “Cagliari città turistica”.

La circolare notturna è un servizio, finanziato dal Comune, che garantirà collegamenti tra piazza Matteotti e il litorale del Poetto fino alla Bussola, ogni notte (eccetto il sabato e il 14 agosto, giorni nei quali sono in servizio le linee notturne 1N, L, ER, 9N).

Le partenze sono previste da piazza Matteotti a mezzanotte, all’una, alle due e alle tre e l’ultimo arrivo è stimato in piazza Matteotti alle cinque del mattino. In servizio sarà garantito da due autobus da 12 metri che hanno una capienza di circa cento posti con oltre 30 posti a sedere. A bordo sono presenti le guardie giurate.

Altra importante novità è la possibilità, per la prima volta in Sardegna e per il momento in via sperimentale, di acquistare il biglietto della linea Poetto Express direttamente dal conducente tramite Pos.

Una soluzione che agevolerà soprattutto i turisti, rendendo l’accesso al trasporto pubblico ancora più immediato e digitale. Il Poetto Eexpress garantirà un servizio dalle 8 alle 22 e una frequenza di 22 minuti.

