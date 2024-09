Per il Cagliari è stato un venerdì da incubo, con la sconfitta per 0-2 contro l’Empoli e l’imminente ritiro annunciato nel dopogara dal presidente Tommaso Giulini, durante una lunghissima conferenza stampa in cui ha mostrato tutto il suo malcontento. Ma, quasi in contemporanea, la Cremonese ha battuto 1-2 il Catanzaro nell’anticipo della sesta giornata di Serie B, salendo al secondo posto in classifica. I grigiorossi saranno il prossimo avversario dei rossoblù, martedì alle 18.30 alla Domus per i sedicesimi di finale di Coppa Italia in gara secca. Chi vince va agli ottavi dove, a dicembre, affronterà la Juventus a Torino.

Il successo. Il vantaggio al 5', con un cross di Castagnetti che sorprende la difesa avversaria e finisce direttamente in rete. Il Catanzaro pareggia al 28', con un inserimento dalla destra di Compagnon che supera col mancino Fulignati. Ma è grigiorossa l'ultima parola del match, quando all'88' Castagnetti lancia Johnsen che con un grande assist serve Barbieri per la battuta a rete, convalidata al Var dopo che inizialmente l'assistente aveva dato fuorigioco.

Testa al Cagliari. «Gli indisponibili per Catanzaro erano sette, speriamo di recuperarne qualcuno per questi due impegni in pochi giorni», segnala l'allenatore della Cremonese Giovanni Stroppa, che dopo il Cagliari affronterà il Brescia di Cellino. «I ragazzi però stanno bene, quindi ho la possibilità di far giocare qualcun altro. Dobbiamo migliorare ancora e dare continuità: per stare lì davanti serve un filotto positivo. Ora testa al Brescia e alla partita di coppa a Cagliari che cercheremo di onorare nel migliore dei modi».

Anche il goleador di ieri, Barbieri, ha un pensiero sul match di martedì: «Ci aspettano due partite importanti fra Cagliari e Brescia, daremo il massimo per vincerle entrambe». In Serie B la Cremonese ha dieci punti (il Pisa capolista è a undici, in attesa delle altre partite) con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, otto gol fatti e cinque subiti. In Coppa Italia ha superato ai trentaduesimi il Bari ai rigori.

