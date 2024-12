Novanta minuti – più eventuali rigori – per un posto ai quarti di finale di Coppa Italia, dove l’avversario sarà l’Empoli in casa. Per Juventus e Cagliari la partita di stasera arriva dopo un weekend non certo positivo, seppur per motivi diversi: i bianconeri sono incappati nell’ennesimo pareggio, 2-2 col Venezia ultimo in classifica e che vinceva sino al 95’, i rossoblù pur giocando bene sono usciti senza punti (come nove giorni fa a Firenze) contro l’Atalanta capolista, anche complice un rigore non dato sullo 0-0. Ora la coppa, un momento di possibile riscatto per entrambe le squadre ma anche per diversi giocatori.

Davide Nicola ieri, per la prima volta in stagione, ha annunciato la formazione. O quasi tutta: «Sicuramente Scuffet riprenderà il suo posto in porta», le parole ieri da Assemini prima di partire per Torino. «Poi Zappa, uno tra Mina e Wieteska, Palomino e Augello; Marin, Prati e Deiola; devo valutare una situazione legata a Felici, poi davanti Lapadula e Gaetano con Pavoletti e Piccoli a gara in corso». Modulo quindi 4-3-3, o 4-3-2-1, con nove interpreti su undici già sicuri e tante novità rispetto a sabato. In panchina anche Alessandro Vinciguerra, capitano della Primavera.

Nella Juventus, invece, potrebbero essere solo due le modifiche rispetto alla squadra vista tre giorni fa: scontato l’avvicendamento in porta tra Mattia Perin e Michele Di Gregorio, poi possibile che sia Manuel Locatelli (anziché Khéphren Thuram) a far coppia con Manuel Locatelli. Grande attesa per Dušan Vlahović, sabato in aperta polemica con lo stadio.

Arbitra Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Calcio d’inizio alle ore 21, non ci saranno tempi supplementari in caso di parità ma direttamente rigori. Queste le probabili formazioni di Juventus-Cagliari.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yıldız; Vlahović. Allenatore Thiago Motta.

Cagliari (4-3-3): Scuffet; Zappa, Wieteska, Palomino, Augello; Marin, Prati, Deiola; Felici, Lapadula, Gaetano. Allenatore Nicola.

