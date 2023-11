Massimiliano Allegri non arretra. La sfida di domani, contro il Cagliari, precederà (con l’intervallo della sosta per le nazionali) quella con l’Inter, ma il tecnico bianconero rinuncia al turnover: «Domani partirà Gatti titolare, non possiamo fare calcoli anche se è diffidato».

L’allenatore “rischia”, ritardando la prima da titolare per il giovane Huijsen, che sembrava destinato a partire dall’inizio, forse anche per non allentare la tensione: «La partita più importante è quella di domani», spiega Allegri.

Non si cambia nemmeno in porta: «Giocherà ancora Szczesny, senza coppe c'è più tempo per recuperare. Per Perin sarà un anno più difficile e dovrà giocare un po' meno». Assente invece per squalifica Rabiot e, complice l’infortunio di Danilo e Alex Sandro, si cambia capitano: «Domani sarà Locatelli: è anche un bel premio per il suo rinnovo di contratto».

E sulla gara, l’allenatore predica calma: «Contro Ranieri sarà una partita difficile, servirà pazienza. Va affrontare con serenità e umiltà e con rispetto del Cagliari».

(Unioneonline/L.Ne.)

