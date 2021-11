Portare un punto a casa è stato “fondamentale in questo momento di difficoltà”.

Parola di Joao Pedro, che con il gol numero 8 in questo campionato ha regalato al Cagliari il 2-2 al Mapei Stadium.

"Abbiamo fatto una gara importante contro una squadra forte che mette in difficoltà tutti”, continua l’attaccante brasiliano, rammaricato per questo inizio di stagione.

"A noi dispiace perché siamo partiti con il pensiero e la voglia di fare bene, poi ci siamo trovati in una situazione di difficoltà per nostro demerito, ma siamo un gruppo unito che vuole uscire da questa situazione”.

Capitolo Nazionale: “Questo Paese mi ha dato tutto, quel che ho conquistato da uomo e da calciatore lo devo all’Italia. Magari l’azzurro non arriva, ma solo essere accostato all’Italia è un momento speciale della mia vita”.

"Fa piacere e sarei bugiardo a dire il contrario – continua -, non me l’aspettavo ma vuol dire che ho lavorato bene. La maglia azzurra pesa, io sono nato in Brasile ma in casa sono tutti italiani è questo è davvero un momento speciale per me”.

(Unioneonline/L)

