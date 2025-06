Nuova avventura professionale per l’ex attaccante del Cagliari Joao Pedro?

L’italo-brasiliano, che ha lasciato la Sardegna nel 2022 dopo 255 presenze e 84 gol, sarebbe infatti a un passo dall’accordo con l’Atletico San Luis, squadra della Primera Division messicana. È quanto riportano gli ultimi rumors di calciomercato.

Dopo aver lasciato i rossoblù (e collezionato anche una presenza con la Nazionale azzurra nello sfortunato spareggio per la qualificazione ai Mondiali contro la Macedonia del 24 febbraio 2022), Joao Pedro si era trasferito in Turchia, al Fenerbahçe, dove aveva messo a segno 4 gol in 20 partite.

Dopo una sola stagione il trasferimento in Brasile, per vestire la maglia del Gremio (25 presenze, zero reti). Dal 2024 l’esperienza in Inghilterra, con l’Hull City, nel campionato Championship (la serie B britannica), dove ha messo in fila 35 presenze e realizzato 6 gol (miglior marcatore stagionale).

Adesso, a 33 anni, l’ex rossoblù sarebbe invece pronto per fare di nuovo le valigie per trasferirsi in Centro America.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata