Galatasaray sempre più vicino a Joao Pedro, i turchi sono ormai in pole position per l’acquisto dell’attaccante del Cagliari. In giornata c’è stato un incontro tra gli emissari del club turco e quelli dell’ex sardo, che conferma il forte interesse del Galatasaray.

Fumata grigia per ora, c’è ancora distanza tra la richiesta di Giulini e l’offerta, ma ci sarà prestissimo un nuovo incontro tra le due parti per riaggiornarsi. E potrebbe arrivare anche un’offerta scritta dei turchi.

Galatasaray che deve anche convincere il giocatore, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del progetto, ma il ds Ergun sta spingendo, il brasiliano è l’obiettivo numero 1.

Joao resta ancora nel mirino del Torino, ma ormai il Galatasaray è in pole position.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata