Samuele Ricci lascia il raduno della Nazionale, dopo l’infortunio muscolare rimediato sabato durante il derby contro la Juventus. Lo ha annunciato Luciano Spalletti parlando a Coverciano dove l'Italia è in ritiro per preparare le ultime due gare di Nations League contro Belgio e Francia. Al suo posto arriverà lo juventino Manuel Locatelli: «Non ho nulla contro Manuel», ha detto Spalletti in conferenza stampa. «Non l'ho portato all’Europeo criticando che gli mancavano alcune cose, ora gliele vedo fare e lo riporto. Come mediani lui e Rovella stanno facendo benissimo, facciamoli giocare e cerchiamo di essere fiduciosi».

L’Italia giocherà giovedì a Bruxelles contro il Belgio e domenica al Meazza contro la Francia, nelle ultime due giornate del Girone 2 della Lega A di Nations League (entrambe alle ore 20.45). Agli Azzurri – primi a +1 sui francesi e +6 sui belgi – basterà raccogliere un punto per conquistare la qualificazione aritmetica ai quarti di finale del torneo. «È il raduno della continuità, che bisogna dare rispetto a quanto fatto sinora: siamo diventati squadra. Sono felicissimo di vedere Kean e Retegui in testa alla classifica marcatori. Moise ha qualche problemino che va gestito, può recuperare in questi giorni e cercheremo di metterlo nelle migliori condizioni». Alle 15.30 si è svolto il primo allenamento.

(Unioneonline/r.sp.)

