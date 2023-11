Missione compiuta, ma il conto da pagare per una qualificazione ottenuta per un soffio rischia di essere salato. Sabato 2 dicembre, infatti, ad Amburgo si svolgerà il sorteggio che delineerà i gironi per i prossimi Europei in Germania. E l’Italia, detentrice del titolo, potrebbe finire in quarta fascia.

Le urne, infatti, vengono ordinate in base al piazzamento nel girone eliminatorio. I criteri successivi, invece, tengono conto dei punti conquistati e della differenza reti complessiva. In prima fascia, quindi, finirà la Germania in qualità di paese ospitante. Poi, le migliori prime: il Portogallo, la Francia, la Spagna, il Belgio e l’Inghilterra.

Le “altre” prime saranno nella seconda urna, quindi Danimarca, Ungheria, Turchia, Albania, una tra Romania e Svizzera, a cui si aggiungerà la migliore seconda, l’Austria.

In terza fascia le seconde classificate: Scozia, Slovacchia, Slovenia, Olanda, Repubblica Ceca, a cui si aggiungerà una tra Croazia (dovesse battere l’Armenia, come probabile) o l’Italia. Se Modric e compagni venissero scavalcati dal Galles, gli azzurri si accomoderebbero nella terza urna, col Galles che scivolerebbe in quarta.

Le altre squadre a comporre l’ultimo gruppo saranno la seconda tra Romania e Svizzera, la Serbia, e tre nazionali in arrivo dai playoff.

