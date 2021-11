C’è Cristiano Ronaldo sulla strada degli azzurri verso il Mondiale. E in trasferta. La squadra di Roberto Mancini si trova nella pool C assieme al Portogallo, che potrebbe affrontare in una eventuale partita secca per l’accesso ai Mondiali del Qatar.

Prima di affrontare CR7 e compagni (la più temibile delle possibili avversarie, che deve comunque sconfiggere la Turchia in semifinale) gli azzurri dovranno superare la meno quotata delle 12 squadre in corsa in questi spareggi, la Macedonia del Nord, nella sfida in programma il 24 marzo. La semifinale la giocheremo in casa, l’eventuale finale in trasferta.

“Per noi è molto difficile: la Macedonia è forte e poi andremmo a giocare in finale contro Turchia o Portogallo. Sarà dura, sono forti”, il commento a caldo del ct Roberto Mancini.

Le 12 squadre sono divise in tre gruppi da 4, con due teste di serie per gruppo: semifinale e finale secca, solo una per gruppo andrà in Qatar.

Nella pool A le semifinali sono Scozia-Ucraina e Galles-Austria.

Nella pool B Russia-Polonia e Svezia-Repubblica Ceca.

Nella pool C ci siamo noi: Italia-Macedonia del Nord e Portogallo-Turchia.

(Unioneonline/L)

