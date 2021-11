L’Italia si gioca a Belfast contro l’Irlanda del Nord l’accesso ai Mondiali di calcio del 2022. La Nazionale di Roberto Mancini, campione d’Europa, è a pari punti con la Svizzera oggi impegnata in casa contro la Bulgaria.

I primi tempi sia a Belfast che a Lucerna – dove si gioca Svizzera-Bulgaria – sono finiti entrambi a reti bianche. Ma la Svizzera ha trovato due gol nella ripresa, gli azzurri devono vincere per staccare il pass per i Mondiali.

L’Italia ha fatto la partita per tutti i primi 45’ ma senza costruire palle gol nitide, in un paio di occasioni Insigne ha perso l’attimo giusto per battere il portiere avversario.

LE COMBINAZIONI – In caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti, gli azzurri hanno due gol di vantaggio con 13 reti fatte e 2 subite, gli svizzeri 11 e 2. A parità di differenza reti, contano i gol fatti, a parità di gol fatti gli scontri diretti. E qui è in vantaggio la Svizzera, grazie al gol siglato in trasferta.

In sostanza, se l’Italia vince 1-0 bisogna sperare che la Svizzera non vinca 3-0. Ma se gli azzurri vincono 2-1 e la Svizzera 3-0 passiamo noi. Le combinazioni possibili sono tantissime, insomma. E in caso di secondo posto c’è anche il paracadute playoff, con la possibilità di incrociare la Svezia che ci buttò fuori dal Mondiale del 2018. Un incubo da evitare con una bella vittoria stasera.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI – Queste le formazioni in campo a Belfast.

Irlanda del Nord (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville, White; Magennis.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Chiesa.

