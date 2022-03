L’Inter espugna Anfield Road, ma un eurogol di Lautaro non basta per evitare l’eliminazione dalla Champions League.

La sfida di ritorno degli ottavi di finale finisce 0-1 per la squadra di Inzaghi (rimasta in 10 dal 63’ per l’espulsione di Sanchez), ma i Reds passano grazie alla vittoria per 2-0 dell’andata a San Siro e si qualificano per i quarti.

"C'è grande rimpianto. Abbiamo voluto questi ottavi, abbiamo pescato nel sorteggio una delle migliori d'Europa e ce la siamo giocata ad armi pari. Abbiamo pagato l'ultimo quarto d'ora di San Siro", il commento di Inzaghi a fine partita.

Tutto facile, invece, per il Bayern Monaco, che passa travolgendo 7-1 gli austriaci del Salisburgo nel ritorno degli ottavi della massima competizione calcistica europea.

I tedeschi dilagano grazie a una tripletta di Lewandowski e ai gol di Gnabry, Muller e Sanè. Austriaci a segno con Kjærgaard. All'andata la partita era finita in parità (1-1).

