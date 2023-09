Terza giornata di campionato e primi big match in Serie A: nell’anticipo serale del venerdì, il Milan espugna l’Olimpico con i gol di Giroud e Leao. Nella Roma, esordio per Lukaku. Prima sconfitta per il Napoli di Garcia, che perde 2-1 in casa contro la Lazio di un monumentale Luis Alberto. L’Inter demolisce la Fiorentina con 4 gol (due del capocannoniere Lautaro, prima rete in A di Thuram) e raggiunge i cugini rossoneri in vetta. Dopo la sosta c’è un derby che già promette scintille. Due punti dietro alle milanesi c’è la Juve che batte l’Empoli, con i bianconeri anche il sorprendente Lecce che piega la Salernitana.

Ecco il programma completo delle partite, con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì

18.30 Sassuolo-Hellas Verona 3-1 (Pinamonti, Ngonge, Berardi, Berardi su rig.)

20.45 Roma-Milan 1-2 (Giroud su rig., Leao, Spinazzola)

Sabato

18.30 Udinese-Frosinone 0-0

18.30 Bologna-Cagliari 2-1 (Luvumbo, Zirkzee, Fabbian)

20.45 Napoli-Lazio 1-2 (Luis Alberto, Zielinsky, Kamada)

20.45 Atalanta-Monza 3-0 (Ederson, Scamacca, Scamacca)

Domenica

18.30 Torino-Genoa 1-0 (Radonjic)

18.30 Inter-Fiorentina 4-0 (Thuram, Lautaro, Calhanoglu su rig., Lautaro)

20.45 Empoli-Juventus 0-2 (Danilo, Chiesa)

20.45 Lecce-Salernitana 2-0 (Krstovic, Strefezza su rig.)

Classifica

Inter 9, Milan 9, Juventus 7, Lecce 7, Napoli 6, Atalanta 6, Hellas Verona 6, Fiorentina 4, Torino 4, Frosinone 4, Bologna 4, Monza 3, Genoa 3, Sassuolo 3, Lazio 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0.

© Riproduzione riservata