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Più che positivo primo tempo del Cagliari, che va al riposo sullo 0-0 contro la capolista Inter: rossoblù intraprendenti soprattutto in avvio.

Nel 3-5-2 rossoblù la spunta Ibrahim Sulemana, preferito ad Alessandro Deiola e Michael Folorunsho per rimpiazzare Luca Mazzitelli infortunatosi con la Cremonese. Un minuto e Cagliari subito pericoloso, con una discesa centrale di Gaetano che arriva fino ai venti metri per calciare: deviato in corner il suo tiro, dalla bandierina de Vrij anticipa di testa Mina. Ottimo inizio della squadra di Pisacane, che al 3’ va alla conclusione con Sebastiano Esposito (su giocata di Palestra) e Josep Martínez – stasera schierato al posto di Sommer – si distende in corner.

Cagliari che trova spazi nella retroguardia avversaria e va vicino al gol al 12’: Obert da sinistra serve Borrelli, il centravanti al limite non ha lo spazio per calciare ma trova Palestra e il suo destro di prima intenzione in area di rigore è alto. La prima chance grossa per l’Inter è al 16’, uno-due fra Thuram e Pio Esposito che non si chiude (il numero 94 nerazzurro non può arrivare sul passaggio di ritorno) ma il rimpallo favorisce Dimarco, il cui sinistro è murato nell’area piccola da Adopo a Caprile battuto. Al 19’ sempre il numero 32 cerca Pio Esposito, tiro al volo e si oppone Mina.

Due gialli in rapida successione per il Cagliari fra il 23’ e il 25’, prima Sebastiano Esposito per un fallo in ritardo su Mkhitaryan e poi Borrelli per aver sbracciato su de Vrij. Al 32’ si riaffaccia l’Inter in attacco, con un cross di Dimarco che scavalca Caprile e nell’area piccola è decisivo Adopo ad anticipare Thuram. Nascono così tre angoli di fila per i nerazzurri, sull’ultimo colpo di testa alto di Dumfries. La prima vera parata di Caprile è al 40’, ottimo intervento su un destro di Pio Esposito liberato in area da un cross sulla sinistra. Si va al riposo dopo due minuti di recupero.

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