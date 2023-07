Disavventura per Piotr Zelinski, centrocapista del Napoli scudettato. La sua casa a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, è stata svaligiata dai ladri, che per fare razzia hanno approfittato dell’assenza del giocatore e della sua famiglia, in vacanza in Sardegna.

Da quanto si apprende, i malintenzionati che hanno “visitato” la residenza del centrocampista polacco si sarebbero portati via denaro, gioielli e maglie da collezione, per poi allontanarsi con la sua auto, una Mercedes AMG GT 63, del valore di quasi 200mila euro.

Dopo l’allarme sono iniziate le indagini dei carabinieri, che hanno portato al ritrovamento della vettura, individuata grazie alla scatola nera montata a bordo.

I militari stanno ora proseguendo gli accertamenti per rintracciare i responsabili del colpo.

