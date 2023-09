Impresa del Cagliari Primavera contro l’Inter di Chivu. I rossoblù, in inferiorità numerica dal 3’ della ripresa per l’espulsione di Balde, riescono ad acciuffare il pareggio alla Domus, al 61’, grazie al penalty trasformato da capitan Carboni. Nel primo tempo l’Inter aveva trovato il gol del vantaggio, alla mezzora, con Di Maggio su grande assist di Stankovic dalla metà campo. Ma nella ripresa i neroazzurri non sono riusciti a sfruttare la superiorità. Il pareggio di Carboni ha cambiato la partita in favore del Cagliari anche se il palo colpito dal neroazzurro Spinaccè, a metà ripresa, avrebbe potuto cambiare le cose. Finale un po' teso, con l’espulsione di Stankovic per un fallo di reazione. Per il Cagliari Primavera si tratta del primo punto stagionale.

A fine gara il tecnico rossoblù Pisacane ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Nel primo tempo la squadra ha creato i presupposti per far male all’Inter anche se siamo stati un po’ imprecisi nell’ultimo passaggio. Dall’espulsione in poi la squadra ha dimostrato cosa è in grado di fare. Questo è il nostro DNA. A fine primo tempo sentivo di poter riprendere questa gara. Dico sempre ai ragazzi che le partite non finiscono mai».

Pisacane si è anche soffermato sulle prestazioni di Vinciguerra e Kingstone: «Vinciguerra ha qualità importanti, deve continuare con questa fame. Lo scorso anno ha fatto vedere grandi cose. Per me non è un esterno, deve stare il più vicino possibile alla porta perché sente il gol. Kingstone è un giocatore di livello, forte fisicamente e che attacca la profondità. Ricorda un po' Barrow per come strappa, anche se con caratteristiche diverse. Ci auguriamo che possa dare una mano in futuro anche alla prima squadra».

© Riproduzione riservata