Tre giovani e un veterano. Il mercato di gennaio non ha modificato numericamente la Torres, considerati anche gli infortuni, ma la speranza è che sia cresciuta la qualità.

Il terzino destro Cristian Fabriani, classe 2001, è stato prelevato dalla Fidelis Andria per sopperire all'infortunio di Ferrante e Heinz e ha già debuttato come titolare contro la Recanatese, con buoni risultati.

Stesso anno di nascita, ma trequartista di ruolo Edoardo Saporiti, che il Modena ha girato in prestito alla Torres dopo l'esperienza nel girone d'andata col Montevarchi.

Gli ultimi due colpi hanno rinforzato centrocampo e attacco: il 29enne Francesco Urso proviene dalla Fidelis Andria e ha vasta esperienza di serie C e anche tre stagioni in B col Vicenza; l'attaccante Bob Murphy Omoregbe, classe 2003, è stato prelevato in prestito dal Milan e l'anno scorso si è messo in luce col Borgosesia in serie D: 7 gol in 16 partite.

Tre le partenze: l'attaccante Davide Luppi è stato girato al Piacenza, la punta Sorgente all'Aquila Montevarchi e il centrocampista offensivo Suciu è andato a Trento.

