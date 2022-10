L’incubo Venezia non finisce mai. Dopo aver decretato la retrocessione del Cagliari, lo scorso 22 maggio, oggi i lagunari hanno travolto 4-1 i rossoblù alla Domus.

Liverani, dopo la sconfitta col Bari, cambia: a centrocampo fuori Makoumbou e Viola, spazio a Deiola davanti alla difesa, affiancato da Nandez e Rog, mentre davanti Mancosu gioca a sostegno della coppia Pavoletti-Pereiro.

Gara condizionata dal vento e Cagliari pericoloso tra il 7’ e il 10’, ma Joronen fa buona guardia. I rossoblù rischiano grosso al 15’ (Pohjanpalo mette alto davanti alla porta) e al 17’ (miracolo di Radunovic su Novakovich), mentre al 24’ è il palo a salvare il Cagliari sul destro di Pohjanpalo.

Al 38’, il gol che sblocca il punteggio: punizione da posizione defilata di Mancosu e palla che sorprende Joronen.

Nella ripresa, col vento contro, il Cagliari crolla. Dopo il cambio di Makoumbou per Rog, Liverani perde Barreca per infortunio dopo 3’ e lo sostituisce con Obert. Ma al 5’ arriva il pari, con Pohjanpalo che, su angolo, anticipa Zappa e insacca di testa. Al 15’ due cambi per parte, con Falco e Lapadula al posto di Pereiro e Pavolettti, ma soprattutto Tcherychev e Tessman per Andersen e Cuisance.

Proprio il russo ribalta la gara, prima al 19’ e poi al 21’, con una doppietta che manda avanti Venezia per 3-1.

Al 38’ arriva il colpo di grazia, in contropiede, di Haps per il 4-1.

Finisce tra i fischi e il coro della curva “Andate a lavorare”. Per il Cagliari è la seconda sconfitta di fila in casa.

LE PAGELLE

Radunovic 6 Quattro gol sono tanti, ma ci prova in tutti i modi

Zappa 4.5 In 30’’ sbaglia due volte e regala il pari al Venezia. In confusione

(Dal 29’ st Luvumbo sv Entra, ma i buoi sono già scappati)

Goldaniga 5 Dovrebbe comandare la difesa. Dovrebbe…

Altare 4.5 La palla persa per l’1-2 ancora sanguina

Barrreca 5.5 Tiene la sinistra senza infamia e senza lode, si ferma per infortunio

(Dal 3’ st Obert 5: Entra quando il Cagliari spegne la luce)

Nandez 5 Ancora una volta conferma che in mezzo è un pesce fuor d’acqua

Deiola 5.5 Recupera tanti palloni, ne perde altrettanti

Rog 5.5 A corrente alternata, rimane negli spogliatoi per non rischiare il rosso (Dal 1’ st Makoumbou 5: Bello a vedersi, ma gioca da solo)

Mancosu 6 La punizione è un lampo accecante, ma predica nel deserto

Pereiro 5 Spreca l’ennesima occasione, anche se esce proprio quando sembra stia ingranando (Dal 15’ st Falco 5: Entra, ma non si vede praticamente mai)

Pavoletti 5.5 Lì davanti non tira, ma non si arrende mai (Dal 15’ st Lapadula 5: Dovrebbe dare la scossa, sparisce nella difesa veneziana)

Liverani 4.5 La sensazione di sbagliare la lettura della partita e i cambi della ripresa

