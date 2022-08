A pochi giorni dalla chiusura delle trattative e a campionato di A e di B ormai iniziato, radiomercato ricomincia a parlare di Nahitan Nandez.

Il centrocampista uruguaiano del Cagliari è infatti ancora una volta nel mirino del Torino.

Da quanto filtra, il club granata spera di poter rafforzare ulteriormente la mediana con un nuovo acquisto. La prima scelta è Jean-Victor Makengo, ma per privarsene la società friulana chiede una cifra che il Toro reputa non sostenibile, ovvero 15 milioni di euro, 3 in più di quelli che avrebbero proposto i collaboratori di Urbano Cairo.

Dunque, se l’affare saltasse, i granata sarebbero pronti a tornare alla carica per portare in Piemonte El Leon.

