Si giocherà alle 18 la partita tra Olbia e Rimini, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie C.

Rinviato per gli impegni dei giocatori convocati in nazionale, il match del “Nespoli” è stato riprogrammato per mercoledì 6 dicembre. Domenica la squadra di Leandro Greco non è dunque scesa in campo, allenandosi la mattina e chiudendo così una settimana comunque intensa. «È stata una bella settimana: i primi giorni sono serviti a smaltire la sconfitta con la Recanatese, ma poi abbiamo lavorato bene, con una bella energia», spiega l’allenatore dei bianchi, tornati ad allenarsi oggi in vista della gara esterna col Sestri Levante, che si giocherà domenica al “Silvio Piola” di Vercelli.

«Abbiamo gestito i carichi, perché venivamo da un mese intenso, caratterizzato da tante partite: anche sul fronte infermeria, faremo il punto questa settimana», aggiunge Greco.

