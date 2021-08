“Qualcosa può succedere in questo mercato. Un allenatore importante è ossessionato dall’idea di prendere Cristiano Ronaldo, da settimane chiama continuamente il suo entourage per convincerlo a firmare”.

Dalla Spagna arrivano voci di un interessamento da parte del Real per CR7, che sarebbe in rotta con la Juventus: a parlarne è Edu Aguirre, grande amico del campione portoghese, secondo cui Carlo Ancelotti starebbe lavorando per un ritorno dell’attaccante a Madrid.

"L’operazione è possibile, anche se dipende da tante cose. Tutto inizia con la volontà del tecnico, espressa nelle ultime settimane. Ronaldo non si è pronunciato perché ancora non c’è nulla. L’allenatore è Carlo Ancelotti. Sta insistendo perché torni. L’opzione è lì. Può essere che vada in porto o no, però lui ha iniziato tutto”, ha aggiunto.

La notizia è stata smentita categoricamente dallo stesso Ancelotti: “Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio affetto e il mio rispetto. Ma non ho mai pensato di farlo ingaggiare. Guardiamo avanti. # HalaMadrid”, ha scritto su Twitter.

CR7 rimarrà quindi in bianconero, a meno che non si concretizzi la pista Psg, nel caso di trasferimento di Mbappé al Real.

