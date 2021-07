Salta tutto. Ancora una volta e sarà probabilmente anche l'ultima, perché dopo tre estati di contatti, abboccamenti e trattative il gruppo sassarese Abinsula potrebbe chiudere l'idea di un progetto Torres attraverso Insula Sport, costola nata per investire e valorizzare lo sport. Il presidente Salvatore Sechi “comunica che non intende proseguire nell’operazione con il gruppo Abinsula” riferisce la stessa azienda.

Il numero uno rossoblù a fine campionato si era detto pronto a farsi da parte e cedere la società. La trattativa è andata avanti per un paio di settimane, i responsabili di Abinsula spiegano: “I ripetuti confronti tra le parti, finalizzati a trovare un punto di incontro, hanno portato da parte nostra a ulteriori proposte migliorative di quelle iniziali, andando incontro alle richieste espresse dalla attuale proprietà”.

Oggi però il presidente Sechi ha preso la decisione di non proseguire oltre. “Esprimiamo il nostro rammarico per non aver trovato un punto d’incontro nonostante le tante energie profuse. Siamo certi di aver presentato un progetto valido che prevedeva importanti investimenti nella società. Prendiamo atto della decisione della proprietà e formuliamo al presidente Sechi i migliori auguri per il proseguimento della attività sportiva alla guida della ASD Torres”.

Resta da capire ora cosa farà Abinsula col Latte Dolce che sostiene da qualche anno.

Altro punto interrogativo è comprendere se l'imprenditore Roberto Felleca, ex Como e Foggia, è ancora interessato alla Torres come ha fatto capire qualche settimana fa. Di sicuro per i tifosi rossoblù è l'ennesima estate di passione e sconcerto.

