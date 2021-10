Migliaia di persone sono accorse al St James's Park, lo stadio del Newcastle, per festeggiare la notizia: il club di Premier League è stato acquistato da un fondo sovrano saudita, diventando automaticamente - almeno a livello di potenzialità economiche - la società calcistica più ricca al mondo.

Al termine di una trattativa lunga due anni, la commissione di controllo della Premier League ha infine dato il via-libera al takeover del Public Investment Fund, il fondo d'investimento controllato dal principe Mohammed bin Salman, che da oggi detiene l'80% della squadra. Un’operazione da circa 360 milioni di euro.

Le restanti quote azionarie sono state acquistate dai fratelli milionari Reuben e dalla finanziera Amanda Staveley, che ha promesso la massima sintonia con i tifosi da parte dei nuovi quadri dirigenziali.

Una svolta storica che proietta il club - ora penultimo in classifica, con soli tre punti dopo sette giornate - in una nuova dimensione.

Molto probabilmente la prima mossa per segnare la discontinuità col passato sarà l'esonero dell'attuale manager, Steve Bruce, per far spazio a un nome eccellente, che potrebbe essere - secondo i primissimi rumors - quello di Antonio Conte.

Ogni sogno ora può essere giustificato dallo sterminato patrimonio della nuova proprietà, 400 miliardi di dollari.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata