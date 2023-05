Il Napoli è campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo e si toglie anche lo sfizio di vincere in casa davanti ai propri tifosi, superando la Fiorentina con un gol di Osimhen su rigore. Per contro, la Sampdoria perde contro l’Udinese e saluta la Serie A, retrocedendo, ormai aritmeticamente, tra i cadetti.

La Juventus espugna Bergamo con un gol del baby Iling-Junior, e il sigillo nel recupero di Vlahovic. Alle 15, 1-1 tra Toro e Monza: al gol di Sanabria, risponde Caprari all’86’. Negli anticipi, il Milan batte la Lazio ma perde Leao, ora a rischio per il derby europeo. L’Inter ha vinto a Roma, la Cremonese stende lo Spezia e riaccende la lotta salvezza, anche in virtù del successo del Verona, che vince in trasferta a Lecce.

Ecco il programma completo della 34esima giornata di campionato.

Sabato

Milan-Lazio 2-0 (17’ Bennacer, 29’ Theo Hernandez)

Roma-Inter 0-2 (33’ Dimarco, 74’ Lukaku)

Cremonese-Spezia 2-0 (41’ Ciofani, 77’ Vasquez)

Domenica

Atalanta-Juventus 0-2 (56’ Iling-Junior, 90’+8’ Vlahovic)

Torino-Monza 1-1 (46’ Sanabria, 86’ Caprari)

Napoli-Fiorentina 1-0 (74' Osimhen su rigore)

Lecce-Hellas Verona 0-1 (71’ Ngonge)

Lunedì

Empoli-Salernitana 2-1 (37’ Cambiaghi, 63’ Caputo, 85’ Piatek)

Udinese-Sampdoria 2-0 (9’ Pereyra, 34’ Masina)

20.45 Sassuolo-Bologna (Ferrieri Caputi)

Classifica

Napoli 80, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Bologna 45, Monza 46, Torino 46, Udinese 46, Sassuolo 43, Salernitana 35, Empoli 38, Lecce 31, Hellas Verona 30, Spezia 27, Cremonese 24, Sampdoria 17.

