Il Monza ha esonerato Giovanni Stroppa.

All'allenatore della squadra ultima in serie A non è bastato il pareggio di domenica a Lecce, unico punto conquistato nelle prime sei giornate del campionato.

Una decisione, alla vigilia della sfida interna con la Juventus in programma domenica, in qualche modo anticipata, ieri, dalle parole del presidente Silvio Berlusconi: "Ora ci devo pensare io".

Il nuovo allenatore è Raffaele Palladino, ex attaccante di Juve e Genoa, 38 anni.

Tesserato con il Monza nella stagione 2019, Palladino non aveva mai esordito con la maglia biancorossa. L'ufficialità è arrivata poco dopo l'esonero di Stroppa, ringraziato dalla società per la promozione in serie A, ottenuta per la prima volta in 110 anni di storia.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata